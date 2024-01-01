401 يوم للحرب على غزة: شهداء بالعشرات ومجزرة بجباليا البلد واغتيال معتقلين بعد الإفراج عنهم..

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٤ شهيدا و ٨١ اصابة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٥٥٢ شهيدا و ١٠٢٧٦٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وقتل جيش الاحتلال ثلاثة من الاسرى بعد ان افرج عنهم بوقت قصير شمال قطاع غزة.

واطلق جنود الاحتلال النار على الثلاثة بعد ان وصلوا لمسجد الخالدي شمال غرب مدينة غزة.

شمال قطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة علوش بشارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

واكدت مصادر طبية استشهاد ٣٢ مواطنا واصابة العشرات في حصيلة أولية.

وكانت الطفلتان أميرة والين وليد الربايعة استشهدتا واصيبت اعداد اخرى في قصف استهدف تجمعا للمواطنين وهم يحاولون الحصول على الماء .

كما استشهد خمسة مواطنين باستهداف منزل عائلة ابو عمر في مخيم جباليا.

وفي غزة استشهد خمسة مواطنين واصيبت اعداد اخرى باستهداف منزل عائلة الخور بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

وجددت إسرائيل قصف خيام النزوح في خان يونس وقصفت طائرات الاحتلال خيمة قرب الميناء الجديد شمال غرب خان يونس ما اسفر عن اربعة اصابات.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم اب واثنين من اولاده في قصف خيمتين ببلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد الخيام التي قصفت خلال ٢٤ ساعة إلى ستة.

وفي رفح استشهد الشاب إبراهيم عصام الحمايدة من مخيم الشابورة جراء قصف الاحتلال على المدينة.

واطلقت زوارق الاحتلال اربع قذائف تجاه شاطيء رفح صباح اليوم الأحد.

وسط القطاع

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال استهدف خيمة داخل أسوار مشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة أعداد اخرى.