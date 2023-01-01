40 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، اليوم السبت، عن استشهاد 40 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 24 منهم شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي في قصف للاحتلال استهدف عبسان الكبيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال استهدف منزلا في منطقة واد صابر شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو عمر بمحيط مسجد التوبة في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة موطنين وإصابة آخرين.

ولليوم الـ 35 تواليا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.

كما استشهد أربعة مواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف المواطنين وخيم النازحين في دير البلح، ومخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار تجاه مواطنين بمنطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن قصفا شنه جيش الاحتلال على خيمة للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، بينهم ثلاثة صحفيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين أغلبهم أطفال أثناء تعبئة المياه في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد فتاة وإصابة آخرين.

واستشهد 11 مواطنا، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدينة غزة، وبيت حانون، شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال المدفعي على مدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال غارة على مبنى في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، جنوبا.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 43508 شهداء و102684 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 123 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.