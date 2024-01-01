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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

السبت 09 نوفمبر 2024 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة



غزة/سما/

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة ميلانو الإيطالية، واسطنبول التركية، ودبلن وكورك في أيرلندا، وفولفسبورغ الألمانية، ومانشستر البريطانية، وأوتريخت الهولندية، وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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