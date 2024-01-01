تركيا: مسيرة بعشرات المركبات تضامنا مع فلسطين

اسطنبول/سما/

شكلت عشرات المركبات في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، قافلة طويلة في إطار مسيرة تضامنية مع فلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وقالت وكالة "الأناضول" إن منصة "الناشطون الشباب" التركية نظمت قافلة مركبات، للخروج في مسيرة بمنطقة باشاق شهير التابعة لإسطنبول.

وأشارت إلى أن عشرات الأشخاص انضموا بمركباتهم إلى القافلة للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالمجاز الإسرائيلية في غزة.

وفي كلمة باسم المنصة، قالت الناشطة مسلينا نور بادم، إن الإنسانية جمعاء يجب أن تناضل حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته بسرعة.

وأضافت بادم أن "إخواننا المسلمين في فلسطين ليسوا وحدهم في نضالهم الذي يخوضونه من أجل نيل حق عادل في الحياة والحرية".

بدوره، قال الممثل والناشط يشار ألب تكين، إن الشعوب غير المسلمة تتضامن أيضا مع فلسطين وتندد بالظلم الذي تمارسه إسرائيل.

وشدد ألب تكين في كلمته على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.