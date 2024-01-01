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اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعا في رام الله

السبت 09 نوفمبر 2024 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعا في رام الله



رام الله/سما/

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، اليوم السبت، في مقر التعبئة والتنظيم التابع للحركة في مدينة رام الله.

وناقشت اللجنة المركزية لحركة "فتح" عددا من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي، وآخر مستجدات الأوضاع في فلسطين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، مجددة التأكيد على ضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بشكل فوري وعاجل، ووقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وبحث الاجتماع، نتائج لقاءات وفد الحركة الذي كان في القاهرة مؤخرا، مع حركة "حماس"، برعاية الاشقاء في جمهورية مصر العربية.

كما بحث الاجتماع، عددا من القضايا الداخلية للحركة، على أن تبقى اجتماعاتها مفتوحة على الصعيد الداخلي، وكافة المستجدات، والقضايا المهمة.

وأشارت المركزية إلى أن الحركة تستعد لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس الراحل الرمز ياسر عرفات، وجاري الإعداد والتحضير لهذه المناسبة.

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