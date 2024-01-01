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مسيرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

السبت 09 نوفمبر 2024 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة



برلين/سما/

نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في المسيرة، عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الرئيس الفخري للجمعية الالمانية الفلسطينية ديتلف غريشي.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، المنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهتفوا بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، مطالبين بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، المفوض العام للتجمع الفلسطيني وأمين سره سامر بلال اصلان، إن كل الأطراف الدولية ملزمة الآن بما فيها الإدارة الأميركية الجديدة العمل الحثيث والفوري لوقف الحرب في غزة، والعمل على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة أنحاء قطاع غزة دون قيود وعراقيل.

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