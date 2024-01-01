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الاحتلال يعدم ثلاثة معتقلين في غزة بعد لحظات من الإفراج عنهم

السبت 09 نوفمبر 2024 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعدم ثلاثة معتقلين في غزة بعد لحظات من الإفراج عنهم



غزة/سما/

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة معتقلين من قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من معتقلاتها بفترة قصيرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعدمت ثلاثة معتقلين بعد أن أفرجت عنهم من معتقلاتها عبر بوابة قاعدة "زيكيم" العسكرية شمال قطاع غزة، بعد أن استهدفتهم بالرصاص من زوارقها الحربية قرب مسجد الخالدي على طريق البحر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافوا أن جثامين الشهداء الثلاثة جرى نقلها إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والشهداء هم: المسنان علي ونادي معروف، والشاب حمزة الحتو، علما أنهم اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة في الخامس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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