حتى اللحظة.. "حزب الله" ينفذ 22 عملية نوعية ضد "إسرائيل"

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، عن تنفيذ عدد من العمليات، استهدف فيها قواعد وجنودا ومستوطنات إسرائيلية بصليات صاروخية.

وصدر عن "حزب الله" حتى لحظة كتابة هذا الخبر، 21 بيانا حول عملياته ضد إسرائيل، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه"، وجاء فيها:

عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت: " شنّت المُقاومة الإسلاميّة ، وللمرّة الأولى، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عين خوزلوت (قاعدة اتصالات عسكرية)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، جنوبي بحيرة طبريّا، وقد أصابت أهدافها بدقّة.

عند الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت:" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعات لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.‏

عند الساعة 06:40 من مساء اليوم السبت: "شنّت المُقاومة الإسلاميّة، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، وقد أصابت أهدافها بدقّة.

عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم السبت: ‏"في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

عند الساعة 05:45 من مساء اليوم السبت:" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مرابض المدفعيّة التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في هغوشريم في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة.

عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم السبت: " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.

عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ، مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.

عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت :"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ، مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية.

عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم السبت: " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.

عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت:" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.

-عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم السبت: " ‌‏‌‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، مدينة صفد المُحتلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.‏

- عند الساعة 03:25 من بعد ظهر اليوم السبت (بتوقيت لبنان): "‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 03:05 من بعد ظهر اليوم السبت: "‌‏‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ، قاعدة ‏ميرون لإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم السبت: "في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستوطنة معالوت ترشيحا للمرة الثانية بصلية صاروخية".

- عند الساعة 02:00 من ظهر اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية".

- عند الساعة 01:30 من ظهر اليوم السبت: "في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم السبت: "في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:45 من ظهر اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستوطنة برعام بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 11:30 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 11:30 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية".‏

- عند الساعة 09:00 من صباح اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية".

- عند الساعة 08:00 من صباح اليوم ‏السبت: "قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، بإسقاط مسيّرة "هرمز 450" بصاروخ أرض – جو، وسقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها.

- عند الساعة 07:30 من صباح اليوم السبت: "في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية".

- عند الساعة 12:00 من ليل الجمعة - السبت: " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".