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هليفي في جباليا: "التوصل إلى اتفاق معقد.. عازمون على القتال ودفع الأثمان لاستعادة المختطفين"

السبت 09 نوفمبر 2024 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هليفي في جباليا: "التوصل إلى اتفاق معقد.. عازمون على القتال ودفع الأثمان لاستعادة المختطفين"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال تقييمه الأوضاع في جباليا مع تواصل المعارك شمالي قطاع غزة، إن "التوصل إلى اتفاق معقد. إسرائيل تقول لكل الشرق الأوسط إنها مستعدة للقتال بإصرار كبير وأيضا لدفع الأثمان من أجل استعادة المختطفين".

واعتبر "نوجه رسالة واضحة جدا لحماس، الجيش لا يتعب ونحن نصبح أقوى كل ما قاتلنا أكثر. سنكسب المزيد من الخبرات والقدرات هنا، بالإضافة إلى المزيد من المهنية والقيم والعزيمة".

وأشار هليفي إلى أنه "نحن نمضي قدما بقوة شديدة للغاية، وحقيقة أنكم (الجنود) هنا خلال 3 أسابيع تلخصون حوالي ألف ’مخرب’ ونحو ألف أسير، ما يشكل إنجازا كبيرا للغاية يتمثل في تسديد ضربة قوية لحماس".

وتابع "انطلاقا من القوة التي تظهرونها هنا، والقوة التي يقاتل بها الجيش على 7 جبهات بطريقة قوية للغاية، فإن دولة إسرائيل تقول للشرق الأوسط بأكمله إن هناك قوة وقدرة هائلة هنا".

وختم هليفي بالقول "نحن لا نتوقف ولا نبطئ وتيرة عملياتنا، وهذا من أجل إعادة المختطفين ومن أجل توفير الأمن للبلدات المحيطة هنا".

#جباليا

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