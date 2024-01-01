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نائب إيراني معلقا على مزاعم حول إطلاق صاروخ عابر للقارات: ينبغي القيام بالاختبار النووي قريبا

السبت 09 نوفمبر 2024 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب إيراني معلقا على مزاعم حول إطلاق صاروخ عابر للقارات: ينبغي القيام بالاختبار النووي قريبا



طهران/سما/

علق النائب في البرلمان الإيراني أحمد نادري على مزاعم حول اختبار إيران وإطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات من شاهرود ( مدينة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان في شمال شرق إيران).

 

وكتب النائب أحمد نادري على حسابه في منصة "إكس": "يُزعم أن إيران اختبرت وأطلقت صاروخا باليستيًا عابرا للقارات من شاهرود. وبطبيعة الحال، هذه ليست مسألة جديدة، وإجراءاتنا العسكرية في تطوير الصواريخ الاعتراضية كانت ولا تزال هي نفسها".

وأضاف نادري: "ولكن ما ينبغي القيام به قريبا (وقد فات الأوان فعلا) هو الاختبار النووي والإعلان الرسمي عنه. وهذا يعني أقصى قدر من الردع".

جدير بالذكر أن البرلماني الإيراني حسن علي أخلاقي أعلن اليوم الأربعاء أن 39 نائبا كانوا قد وجهوا رسالة في أكتوبر الماضي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، يدعون فيها إلى إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في الشهر نفسه، أن إيران تتمتع بإمكانيات تجعلها لا تحتاج لأسلحة نووية.

وفي مايو الماضي، قال رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن بلاده قد تغير عقيدتها في مسألة امتلاك السلاح النووي إذا تعرضت للتهديد بالأسلحة النووية من قبل إسرائيل.

#ايران #صواريخ #نووي

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