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31 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان (فيديو)

السبت 09 نوفمبر 2024 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
31 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان (فيديو)



بيروت/سما/

 استشهد 20 شخصا على الأقل وأصيب 14 في غارات إسرائيلية استهدفت السبت بلدات عدة في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت الى 20 شهيدا، بينهم 11 في بلدة الكنيسة”.

وفي وقت سابق، قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في منشور مقتضب عبر منصة إكس، “ارتفاع حصيلة الشهداء في بلدتي الكنيسة إلى 10 وحدث إلى 6، لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة 16 شهيدا في قضاء بعلبك”.

وفي صور (جنوب)، قتلت غارة جوية إسرائيلية مساء السبت، 11 عنصرا من فرق الإسعاف والمتطوعين بعمليات الدفاع المدني.

وفي بيانين منفصلين، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص استشهدوا في ضربة اسرائيلية استهدفت بلدة حناويه قرب صور، لافتة الى أن خمسة مسعفين من كشافة الرسالة التابعة لأمل ومسعفا واحدا من الهيئة الصحية التابعة لـ”حزب الله” استشهدوا في ضربة إسرائيلية استهدفت “نقاط تجمع المسعفين” في بلدة دير قانون.

وباتت الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الدفاع المدني والطواقم الطبية في لبنان أمرا متكررا في الفترة الأخيرة رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية تجرم ذلك.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم السبت، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، أمس الجمعة، قتلت 19 شخصا ليرتفع عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 3136، بالإضافة إلى إصابة 13979.

 

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