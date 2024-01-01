مهرجان القاهرة السينمائي يرفض مشاركة أفلام مدرجة في "قائمة المقاطعة"

القاهرة/سما/

كشف مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الناقد الفني عصام زكريا، مساندة ودعم المهرجان للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأنه يساند مقاطعة أعمال فنية دعماً للحق الفلسطيني.

وقال مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المقرر انطلاقها 13 نوفمبر من الشهر الجاري وتستمر فعالياتها حتى يوم 22 من نفس الشهر، إن المهرجان يساند المقاطعة تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأكد مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أن المهرجان رفض بشكل قاطع التعاون مع أي جهة مدرجة في "قائمة المقاطعة".

وشدد على وجود اهتمام خاص بالسينما الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية بداية من اختيار فيلم افتتاح المهرجان للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي (أحلام عابرة)، بالإضافة إلى وجود جوائز خاصة بالسينما الفلسطينية وبرامج وعروض وفعاليات متنوعة تبرز الصوت الفلسطيني.

وجدد التأكيد على حرص إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في المهرجان خلال أعمال تلك الدورة

وتحدث رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان المصري حسين فهمي، عن أن قرار تأجيل الدورة الماضية من المهرجان كان دعما للقضية الفلسطينية، وكذلك قرار استئناف المهرجان ليكون منبرا فنيا للتعبير عن مساندة القضية الفلسطينية.

وكشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أنه خلال زياراته للمهرجانات الدولية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة لاحظ أن العديد منها مثل برلين وفينيسيا يتناول القضايا السياسية، ويركز على الحرب في أوكرانيا التي يتضامنون معها.

وأضاف، أنه يحق لنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن نتحدث عن قضايانا، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني.