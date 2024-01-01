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إسرائيل تطالب "اليونيفيل" بعدم تنظيم دوريات في مناطق جنوب الليطاني بلبنان

السبت 09 نوفمبر 2024 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تطالب "اليونيفيل" بعدم تنظيم دوريات في مناطق جنوب الليطاني بلبنان



بيروت /سما/

قالت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن إسرائيل حذرت اليونيفيل من تسيير دوريات في منطقة جنوب نهر الليطاني وفي مناطق أخرى معرضة للهجمات.

وبحسب المصادر فإن إسرائيل طلبت من اليونيفيل تقليص عدد الدوريات وتحركات عناصرها. كما قالت المصادر إن التحذيرات الجديدة تتعلق باحتمال توسع النشاط البري جنوب الليطاني.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن "التدمير المتعمد" من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات تابعة لها؛ يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وأوضحت القوة، في بيان، أن جرافة وآليات ثقيلة إسرائيلية قامت بهدم جزء من سياج ومبنى خرساني يعود لها في جنوب لبنان.

وفي حادث منفصل، أفاد الجيش اللبناني بأن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة عند نقطة تفتيش للجيش قرب مدخل مدينة صيدا، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 جنود لبنانيين، و4 آخرين من قوة اليونيفيل.

وأكد مراسل "رويترز" المتواجد في موقع الحادث، تضرر حافلة تابعة للأمم المتحدة، كانت ضمن قافلة كبيرة لحفظ السلام، في القصف.

وأشارت اليونيفيل إلى إصابة خمسة من عناصرها الجدد بجروح طفيفة جراء هجوم بطائرة مسيرة في صيدا، حيث تلقوا العلاج الفوري.

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