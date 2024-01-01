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اسرائيل: إدخال 11 شاحنة محملة بالمساعدات إلى جباليا وبيت حانون

السبت 09 نوفمبر 2024 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: إدخال 11 شاحنة محملة بالمساعدات إلى جباليا وبيت حانون



غزة / سما/

قالت إسرائيل أنه جرى ادخال 11 شاحنة تحتوي مواد غذائية ومياه ومعدات طبية إلى مراكز التوزيع لخدمة في مخيم جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وجرت العملية ، بتنسيق مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية وبالتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية. بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تتواصل الجهود الإنسانية في شمال قطاع غزة. وبناء على ذلك، ابتداء من شهر تشرين الأول/أكتوبر، تم إدخال 713 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر "إيريز الغرب".

وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تم الشهر الماضي إخلاء 220 مريضاً ومرافقًا من مستشفيات شمال قطاع غزة، إلى جانب إدخال 50 ألف لتر من الوقود و180 جرعة دم ومئات الصناديق التي تحتوي على معدات طبية وأغذية لصالح المنظومات الحيوية لمستشفيات شمال القطاع.

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