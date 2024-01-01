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خمسة شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم جباليا

السبت 09 نوفمبر 2024 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا في مخيم جباليا



غزة / سما/

 استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو عمر بمحيط مسجد التوبة في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة موطنين وإصابة آخرين.

ولليوم الـ 35 تواليا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.

وأوضحت مصادر طبية أن 25 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ، فجر اليوم السبت، 16 منهم شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 43,552 شهداء، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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