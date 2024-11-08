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حماس ترد على تقارير ترحيل مسؤوليها من قطر

السبت 09 نوفمبر 2024 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تقارير ترحيل مسؤوليها من قطر



واشنطن / وكالات/

 نقلت شبكة CNN الأمريكية، اليوم "السبت"، عن مسؤول في حركة حماس، إن التقارير التي تفيد بموافقة قطر على ترحيل مسؤولي الحركة من الدوحة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، "لا أساس لها من الصحة".

وذكر المسؤول أن هذه التقارير كانت بمثابة "تكتيك ضغط"، مضيفا أنه تم تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.

وإلى جانب التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكرت شبكة CNN، أمس الجمعة، كذلك أن قطر وافقت على ترحيل قادة حماس من الدوحة، نقلا عن مصادر أمريكية وقطرية.

وزعمت التقارير إن قطر وافقت في الأسابيع الأخيرة على القيام بذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة.

ومصر قطر لاعبا رئيسيا في الجهود المبذولة على مدى العام الماضي لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، ويرجع هذا جزئيا إلى وجود أعضاء كبار في الحركة في الدوحة، وقد جرت مفاوضات كبرى في العاصمة القطرية لهذا السبب.

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