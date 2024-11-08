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رسميا : قطر تنسحب من الوساطة وتبلغ حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”

السبت 09 نوفمبر 2024 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا : قطر تنسحب من الوساطة وتبلغ حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”



دبي – (أ ف ب)

– قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس السبت إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة “لم يعد يخدم الغرض منه”.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته “أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه”.
ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب حماس قد أغلق.
قادت قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة بين الدولة العبرية وحماس منذ التوصل الى هدنة وحيدة في الحرب في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استمرت اسبوعا واتاحت الإفراج عن رهائن كانوا محتجزين في القطاع مقابل معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.
ومذاك، جرت جولات تفاوض عديدة من دون أن تسفر عن نتيجة.

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وتحمّل كل من حماس واسرائيل الطرف الآخر مسؤولية عرقلة أي اتفاق بهدف التوصل الى وقف لاطلاق النار في الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

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