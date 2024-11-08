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الحرس الثوري: الأعداء دخلوا المواجهة بكل قدراتهم ونواجههم بجزء من قدراتنا فقط

السبت 09 نوفمبر 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: الأعداء دخلوا المواجهة بكل قدراتهم ونواجههم بجزء من قدراتنا فقط



طهران/ وكالات/

 أكد القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن العالم “يشهد الآن ترتيباً سياسياً للعدو أمام تدفق المقاومة الهائل في المنطقة، ولا توجد قوة لم يأتِ بها العدو إلى الميدان”.
وأضاف سلامي: “دخل الأعداء المواجهة بكل قدراتهم وطاقاتهم، ونواجههم بجزء من قدراتنا فقط”.
وأشار إلى أن “العدو يريد أن يقلب مشهد الحق والباطل رأساً على عقب، ويريد أن يحول الواضح إلى غموض”.
ولفت أن “جبهة المقاومة هي في أقرب مسافة ممكنة من العدو وتشتبك معه من مسافة صفر”.

وفي لبنان، أكد سلامي أن “العالم رأى أن المقاومة في لبنان تمكنت من ترميم نفسها والسيطرة على الميدان”، مشيراً إلى “الصهاينة يهاجمون كل ما يجدونه، ويستهدفون المدن اللبنانية، لكنهم لم يسيطروا حتى على جزء مهم من جنوب لبنان”.
وشدد على أن “مقاتلي حزب الله يقاتلون بشراسة في الميدان ويغلقون الطريق أمام الصهاينة”.
ورأى أن “الإنجاز الوحيد الذي حققته الولايات المتحدة خلال عام بعد طوفان الأقصى هو تدمير صورتها السياسية في العالم”.
وأضاف: “الحزبان السياسيان في أميركا مثل كوكاكولا وبيبسي، والأميركيون لم يصوتوا للديمقراطيين الساعين للحرب”.
وكان سلامي قد أكد أنّ جبهة المقاومة وإيران “ستجهزان نفسيهما بكل ما يلزمهما لتحقيق الانتصار على العدو”، مهدداً الولايات المتحدة وكيان الاحتلال بأنّ المقاومة الإسلامية في المنطقة “ستوجه ضربة قاسية إلى جبهة الشر”.

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