السفير يونس يطلع سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على تطورات الأوضاع في فلسطين

ابو ظبي/سما/



إستقبل السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر السفارة في أبوظبي، سفيرة فنلندا لدى دولة الامارات تولا بريولا.

وضع السفير يونس، السفيرة بريولا بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والقدس، والتي تستهدف أيضاً المقدسات الإسلامية والمسيحية.

جرى التطرق الى أهمية الدعم الدولي والعربي للموقف الفلسطيني بوقف حرب الابادة الجماعية ضد أبناء شعبنا، وفتح الممرات الإنسانية الأمنة لايصال الغذاء والدواء لمستحقينها.

وضرورة العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين من خلال الزام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

والتشديد على توفير الدعم لوكالة "الأونروا" من أجل تمكينها استمرار العمل بالمهام المنوطة بها حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم تنفيذاً القرار الدولي 194.

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد عى أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين، لما فيه مصلحة الدولتين .