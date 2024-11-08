  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير يونس يطلع سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على تطورات الأوضاع في فلسطين

السبت 09 نوفمبر 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يطلع سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على تطورات الأوضاع في فلسطين



ابو ظبي/سما/


إستقبل السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر السفارة في أبوظبي، سفيرة فنلندا لدى دولة الامارات تولا بريولا.
وضع السفير يونس، السفيرة بريولا بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والقدس، والتي تستهدف أيضاً المقدسات الإسلامية والمسيحية.
جرى التطرق الى أهمية الدعم الدولي والعربي للموقف الفلسطيني بوقف حرب الابادة الجماعية ضد أبناء شعبنا، وفتح الممرات الإنسانية الأمنة لايصال الغذاء والدواء لمستحقينها.
وضرورة العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين من خلال الزام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
والتشديد على توفير الدعم لوكالة "الأونروا" من أجل تمكينها استمرار العمل بالمهام المنوطة بها حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم تنفيذاً القرار الدولي 194.
كما جرى خلال اللقاء، التأكيد عى أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين، لما فيه مصلحة الدولتين .

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لافتتاح معبر كيسوفيم مع قطاع غزة لأول مرة منذ الانسحاب عام 2005 (صور)

بروفيسورٌ إسرائيليٌّ يكشف سبب إطاحة ترامب القريبة بنتنياهو.. واشنطن لن تُهاجِم إيران خشية حربٍ جديدةٍ

باحث إسرائيلي: ترامب “سيطيّر” نتنياهو من السلطة في أول فرصة.. والسعوديون سيطالبون برأسه

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب

التايمز: تسارع الضربات الإسرائيلية يؤشر لإنهاء الحرب في المنطقة قبل تسلم ترامب

ميدل إيست آي: في فلسطين أمام ترامب خياران.. محوها أو التعجيل بوقف الحرب.

زعيم اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا "غزة أوروبا"..

الأخبار الرئيسية

رويترز عن مسؤول أمريكي: قطر تبلغ قادة حماس بمغادرة الدوحة..

400 يوم للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على بيت لاهيا وخيام النازحين بخانيونس

photo_2024-11-08_21-48-50

التايمز: تسارع الضربات الإسرائيلية يؤشر لإنهاء الحرب في المنطقة قبل تسلم ترامب

photo_2024-11-08_21-40-55

"معاريف": "الجيش" الإسرائيلي خسر نحو فرقتين خلال الحرب ويفتقر إلى آلاف الجنود

7-14-730x438

معاريف: تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية