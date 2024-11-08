إيران تنفي ضلوعها في مخطط لاغتيال ترمب

طهران / وكالات /

أعلنت إيران اليوم (السبت)، أن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترمب «لا أساس لها إطلاقاً».

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن «المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين عارية تماماً عن الأساس»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وكانت وزارة العدل الأميركية، قد كشفت أمس (الجمعة)، عن تفاصيل مؤامرة إيرانية فاشلة لاغتيال ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» اتهامات جنائية، رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، تزعم أن مسؤولاً في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، لم يُذكر اسمه، كلّف شخصاً في سبتمبر (أيلول) الماضي بوضع خطة لمراقبة وقتل ترمب.