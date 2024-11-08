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مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار في بورين جنوب نابلس

السبت 09 نوفمبر 2024 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار في بورين جنوب نابلس



رام الله/سما/

اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون، في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في بورين، واعتدوا عليهم، وأجبروهم على إخلاء أراضيهم، وسرقوا الثمار.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.

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