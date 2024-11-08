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زملط يدعو الحكومة البريطانية للعمل على قرار أممي للاعتراف بدولة فلسطين

السبت 09 نوفمبر 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زملط يدعو الحكومة البريطانية للعمل على قرار أممي للاعتراف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

عقد سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط لقاء جمع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، في وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة لندن.
نافش الطرفان خلال اللقاء، الضرورة العاجلة لفرض وقف إطلاق نار شامل وفوري في قطاع غزة ليضع حداً لما يتعرض له شعبنا منذ أكثر من عام من قتل وتهجير وتدمير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالب زملط الحكومة البريطانية بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي بإعمال قرار يؤكد على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدعوة لتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ولفت زملط نظر الوزيرين البريطانيين إلى ضرورة اتخاذ لندن موقفا واضحا من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية يشمل فرض عقوبات على منتجاتها التي تصدر إلى الأسواق البريطانية بالاضافة الى معاقبة الشركات البريطانية التي تجني الأرباح غير الشرعية من نشاطاتها الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
ودعا إلى فرض حظر شامل لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل والتي تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

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