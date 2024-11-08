  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 09 نوفمبر 2024 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الى 43508 شهداء، و102684 مصابا، منذ بدء حرب الابادة على شعبنا في السابع من تشرين أول أكتوبر من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

آلاف الضحايا تحت الركام

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب

احتجاج في باريس للمطالبة بإلغاء فعالية سيحضرها سموتريتش

"هيومن رايتس": تسليح الغرب لإسرائيل يشجع الدول التي تشن الحروب بمناطق أخرى

إصابات بالخليل وبيتونيا وتشييع جثماني الشهيدين السعدي وعوفي في جنين وطولكرم

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة هم من الأطفال والنساء

اسرائيليون يمزقون علم فلسطين ويثيرون فوضى في امستردام

خبراء في الأمن الغذائي العالمي يحذرون من مجاعة وشيكة شمال غزة

"الأيام":

 40 شهيدا.. غارات وقصف مدفعي مكثف على أنحاء القطاع خاصة في الشمال

الرئيس يتحدث هاتفيًا مع ترمب: مستعدون للعمل نحو سلام شامل

الأمم المتحدة: قرابة 70 % من قتلى حرب إسرائيل على غزة نساء وأطفال

خبراء أمن غذائي: احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة

استفزازات من إسرائيليين تتسبب بصدامات بعد مباراة في أمستردام

مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة في جالود وإصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام

تجدد القصف العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات الصواريخ والمسيرات على شمال اسرائيل وتل أبيب

"القدس":

المجاعة تفتك بضراوة

أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

الرئيس عباس يهاتف ترمب ويهنئه بانتخابه

مدير مستشفى كمال عدوان: لا مستلزمات طبية ولا أطباء ولا دواء أو ماء أو غذاء.. عشرات الجرحى يفقدون حياتهم

تشييع دامع لجثماني الشهيدين السعدي وعوفي في جنين وطولكرم

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لافتتاح معبر كيسوفيم مع قطاع غزة لأول مرة منذ الانسحاب عام 2005 (صور)

بروفيسورٌ إسرائيليٌّ يكشف سبب إطاحة ترامب القريبة بنتنياهو.. واشنطن لن تُهاجِم إيران خشية حربٍ جديدةٍ

باحث إسرائيلي: ترامب “سيطيّر” نتنياهو من السلطة في أول فرصة.. والسعوديون سيطالبون برأسه

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب

التايمز: تسارع الضربات الإسرائيلية يؤشر لإنهاء الحرب في المنطقة قبل تسلم ترامب

ميدل إيست آي: في فلسطين أمام ترامب خياران.. محوها أو التعجيل بوقف الحرب.

زعيم اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا "غزة أوروبا"..

الأخبار الرئيسية

رويترز عن مسؤول أمريكي: قطر تبلغ قادة حماس بمغادرة الدوحة..

400 يوم للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على بيت لاهيا وخيام النازحين بخانيونس

photo_2024-11-08_21-48-50

التايمز: تسارع الضربات الإسرائيلية يؤشر لإنهاء الحرب في المنطقة قبل تسلم ترامب

photo_2024-11-08_21-40-55

"معاريف": "الجيش" الإسرائيلي خسر نحو فرقتين خلال الحرب ويفتقر إلى آلاف الجنود

7-14-730x438

معاريف: تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية