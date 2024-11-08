رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الى 43508 شهداء، و102684 مصابا، منذ بدء حرب الابادة على شعبنا في السابع من تشرين أول أكتوبر من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

آلاف الضحايا تحت الركام

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب

احتجاج في باريس للمطالبة بإلغاء فعالية سيحضرها سموتريتش

"هيومن رايتس": تسليح الغرب لإسرائيل يشجع الدول التي تشن الحروب بمناطق أخرى

إصابات بالخليل وبيتونيا وتشييع جثماني الشهيدين السعدي وعوفي في جنين وطولكرم

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة هم من الأطفال والنساء

اسرائيليون يمزقون علم فلسطين ويثيرون فوضى في امستردام

خبراء في الأمن الغذائي العالمي يحذرون من مجاعة وشيكة شمال غزة

"الأيام":

40 شهيدا.. غارات وقصف مدفعي مكثف على أنحاء القطاع خاصة في الشمال

الرئيس يتحدث هاتفيًا مع ترمب: مستعدون للعمل نحو سلام شامل

الأمم المتحدة: قرابة 70 % من قتلى حرب إسرائيل على غزة نساء وأطفال

خبراء أمن غذائي: احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة

استفزازات من إسرائيليين تتسبب بصدامات بعد مباراة في أمستردام

مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة في جالود وإصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام

تجدد القصف العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات الصواريخ والمسيرات على شمال اسرائيل وتل أبيب

"القدس":

المجاعة تفتك بضراوة

أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

الرئيس عباس يهاتف ترمب ويهنئه بانتخابه

مدير مستشفى كمال عدوان: لا مستلزمات طبية ولا أطباء ولا دواء أو ماء أو غذاء.. عشرات الجرحى يفقدون حياتهم

تشييع دامع لجثماني الشهيدين السعدي وعوفي في جنين وطولكرم