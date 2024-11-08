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الجيش الإسرائيلي يقصف منزلا في بلدة “عقابا” وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة..

السبت 09 نوفمبر 2024 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقصف منزلا في بلدة “عقابا” وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة..



طوباس/سما/

قصفت قوة إسرائيلية، صباح السبت، منزلا محاصرا في بلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، و”سرايا القدس” قالت إن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية بمحيط المنزل المحاصر”.
وأوضح شهود عيان للأناضول بأن قوات إسرائيلية قصفت بقذيفة “انيرجا” المضادة للدبابات منزلا في بلدة عقابا بمدينة طوباس، دون ذكر تفاصيل مصير من كان بداخله.
وتحدث الشهود عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط المنزل المحاصر.
وذكروا أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عقابا.

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وفي بيان، قالت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص”.
وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 779 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي بغزة عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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