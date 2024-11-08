400 يوم للحرب على غزة : شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على بيت لاهيا وخيام النازحين بخانيونس

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٠٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٩ شهيدا و ١٢٣ اصابة خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٥٠٨ شهيداو ١٠٢٦٨٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

شمال قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال ثماني غارات عنيفة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وارتقى شهيد وعدد من الأصابات في قصف منزل لعائلة ابو جراد في منطقة المنشية بمدينة بيت لاهيا.

وارتقى ثلاثة شهداء باستهداف منزل الدكتور محمد الزعنون بجوار بنك القدس ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف سابق على مشروع بيت لاهيا بينهم المواطن زاهر عابد وابنه.

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا شرق مدينة غزة.

ونقل الشهداء إلى المشفى المعمداني مع عدد من الإصابات.

من بين الشهداء ثلاثة مواطنين من عائلة السوافيري بينهم المواطن محمد السوافيري وزوجته سماح وابنه قصى.

وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لجنوب المدينة خاصة محيط الكلية الجامعية بتل الهوا .

والقت طائرات مسيّرة كواد كابتر قنابل عدة على محيط منازل المواطنين في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

وقصفت المدفعية محيط مدارس الوكالة شرق المغازي وسط قطاع غزة.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا في قصف على تلة النويري شمال غرب المخيم .

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي سابق غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي شمال مخيمي النصيرات والبريج.

جنوب القطاع

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت خيام النازحين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان فجرا وإصابات في قصف خيمة تؤوي نازحين بملعب الجزيرة جنوب مسجد الشافعي بمدينة خانيونس.

وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مواطنين واصيب خمسة في قصف استهدف خيام النازحين في منطقة العطار جنوب غرب المدينة.

واستشهد طفل فلسطيني واصيب مواطن في قصف منزل لعائلة بركة بقرية عبسان شرقي خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي اسرائيلي عزبة البحر غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.