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طقس فلسطين : أجواء غائمة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

السبت 09 نوفمبر 2024 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائما بوجه عام لطيفا فوق معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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