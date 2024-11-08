التايمز: تسارع الضربات الإسرائيلية يؤشر لإنهاء الحرب في المنطقة قبل تسلم ترامب

لندن/سما/

قالت صحيفة "التايمز " إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد ينتهز الفرصة، مع اقتراب حقبة بايدن من نهايتها، لضرب إيران قبل أن تبدأ خطط ترامب لإحلال السلام.

وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21" أن الولايات المتحدة أعدت ست قاذفات من طراز بي-52 يوم الخميس للمساعدة في ردع هجوم إيراني متوقع على إسرائيل وأرسلت عشرات من مقاتلات إف-15 إلى الأردن لاعتراض المُسيّرات والصواريخ المجنحة: مجرد يوم آخر مزدحم بالنشاط في القاعدة الجوية الأمريكية في لاكنهيث، سوفولك.

وقد يكون الرئيس المنتخب ترامب واثقا من قدرته على إدخال سلام ذهبي في الشرق الأوسط، ولكن في الشهرين اللذين يسبقان تنصيبه على الأقل، تستعد إيران والاحتلال لمعركة شرسة.

كانت إحدى علامات الطريقة التي تسير بها الأمور هي إقالة نتنياهو هذا الأسبوع لوزير دفاعه يوآف غالانت. كانت هذه خطوة غير عادية في خضم الحرب، لكن شركاء نتنياهو المتشددين في الائتلاف اعتبروا غالانت ضعيفا للغاية ومتشككا في إمكانية تحقيق النصر الإسرائيلي الكامل.

كل ما أبقاه في منصبه كان ارتباطا قويا بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. والآن مع توجه بايدن نحو الخروج، كذلك أوستن. إذا كان هناك دفع شامل للفوز ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان، فهذا هو الوقت المناسب. لم تعد "الخطوط الحمراء" لبايدن صامدة.

وأضافت: "هل يمكن أن يكون ترامب قد قال لنتنياهو: افعل ما يجب عليك فعله ولكن افعل ذلك بسرعة؟ إذا ضربت إيران إسرائيل وردت إسرائيل بضربة على البنية التحتية النووية أو النفطية الإيرانية، فإن ترامب 2.0 سيبدأ ساعته بحرب متصاعدة، حرب تحد من مجال المناورة لديه. والحقيقة أنه يبدو أن لديه مصلحة في تجنب الحرب".

وكان مبعوثه إلى الشرق الأوسط خلال فترة ولايته الأولى صهره جاريد كوشنر. وبإحاطة من هنري كيسنجر قد نجح في إقناع البحرين والإمارات بالاعتراف بالاحتلال. لقد اعترفت مصر والأردن به بالفعل.

وإذا كان من الممكن إشراك السعودية، فإن الولايات المتحدة تكون قد هندست سياسة احتواء ضد إيران.

وربما كانت اتفاقيات التطبيع المزعومة وسيلة أكثر أمانا من الجهود الدبلوماسية التي بذلها باراك أوباما لرشوة إيران للتخلي عن برنامجها النووي كما يقول بويز. بالنسبة لترامب، كانت هذه خطوة أقرب إلى جائزة نوبل للسلام التي لا يزال يتوق إليها. ويمكن استدعاء كوشنر، الذي كان على المنصة مع ترامب في حفل النصر، لإكمال مهمته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بدا أن الهجوم الذي شنته حماس على الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي قد وضع حدا لاتفاقيات التطبيع. وكذلك رد فعل الاحتلال، في قصف غزة.

وقد تعتمد استراتيجية ترامب المتجددة في الشرق الأوسط الآن على قدرة كوشنر على إقناع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالتخفيف من المطالبات بدولة فلسطينية. إنها قضية حقيقية للأمير ولكنها قضية يتمسك بها والده المريض الملك سلمان بشغف. عندما يموت الملك، قد تكون هناك فرصة دبلوماسية تسمح لابنه بتقديم بعض التنازلات الجزئية.

بحسب ولي العهد، فما يريده بالفعل هو ما إذا كانت بلاده يجب أن تجد إجابة نووية خاصة بها لمشروع إيران. كيف؟ متى؟ بمساعدة الولايات المتحدة، أو على الرغم منها؟

يمكن لصهره كوشنر أن يتدخل بالضغط على نتنياهو. حتى الآن كان نتنياهو أكثر انفتاحا على الضغوط من ترامب مقارنة ببايدن أو أوباما.

هل هذا يضيف إلى سياسة الشرق الأوسط؟ بالنسبة لترامب، فإن لها ميزة التهرب من التورط الأعمق في حرب إقليمية فوضوية، وتحافظ على الوضع الراهن للولايات المتحدة كحليف ثابت لإسرائيل، وبطل التحديث في العالم العربي وموازنة للصين، التي كانت توسع بصمتها في الشرق الأوسط.

لكنها تعتمد بشكل كبير على حسن نية ساسة مثل ولي العهد. ولا تأخذ في الاعتبار المفاجآت من إيران أو الدعم السري لروسيا لكسر العقوبات على طهران.

لقد بذلت إيران قدرا كبيرا من الجهد في بناء تحالفات معادية للغرب. إن لديها في الصين صديقا قويا، وإن لم يكن ملتزما بشدة، وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بحماس وحزب الله، تحتفظ بالقدرة على تعطيل التجارة العالمية. يمكن للحوثيين في اليمن إغراق حركة المرور البحرية وشن هجمات بمسيّرات على منشآت النفط السعودية.

يمكن لترامب أن يحاول إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وسوف يشكره العديد من الأمريكيين على ذلك. لكن أولا، عليه أن يساعد في حماية الاحتلال من الهجوم وأن يعمل بجدية أكبر لوقف صعود إيران كدولة مسلحة نوويا.