  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاريف: تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

الجمعة 08 نوفمبر 2024 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات



القدس المحتلة/سما/

 أعطت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف مياره، تفويضا يسمح للسلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما أفادت به صحيفة عبرية الجمعة.

وقالت صحيفة “معاريف” (خاصة) إن مياره أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه.

وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحساسة تتعلق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ويدعى إيلي فيلدشتاين.

وعن سبب صدور تفويض من مياره، رغم بدء التحقيق فعليا، قالت مصادر قضائية لصحيفة “معاريف” إن موافقة المستشارة القانونية يعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن البند 17 من “قانون أساس الحكومة” ينص على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تطال رئيس الحكومة.

وبحسب هذا البند القانوني، في حال ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتا حتى الحصول على موافقة المستشار القانوني مجددا لاستئناف الإجراءات القانونية بحقه.

وحتى الساعة 19:50 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو أي جهة حكومية أخرى حول ما أوردته صحيفة “معاريف”.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث الرسمية والقناة الـ”12″ الخاصة، أن مسؤولين بارزين في مكتب نتنياهو يخضعون للتحقيق حول تورط محتمل في قضية التسريبات.

وأوضحت القناة الـ”12″ أن الفضيحة تتضمن كذلك شبهات بتوثيق شخصية عسكرية (لم تذكرها) عبر كاميرات مراقبة وتسريب هذه التوثيقات.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الدفاع يوآف غالانت، التي لاقت معارضة شديدة، بالإضافة إلى تصعيد حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تستعد لافتتاح معبر كيسوفيم مع قطاع غزة لأول مرة منذ الانسحاب عام 2005 (صور)

بروفيسورٌ إسرائيليٌّ يكشف سبب إطاحة ترامب القريبة بنتنياهو.. واشنطن لن تُهاجِم إيران خشية حربٍ جديدةٍ

شاهد..مزَّقوا علم فلسطين فضربوا.. إصابة 10 إسرائيليين باشتباكات عقب مباراة بأمستردام ..

باحث إسرائيلي: ترامب “سيطيّر” نتنياهو من السلطة في أول فرصة.. والسعوديون سيطالبون برأسه

ميدل إيست آي: في فلسطين أمام ترامب خياران.. محوها أو التعجيل بوقف الحرب.

المالية الفلسطينية : الرواتب بداية الأسبوع المقبل

زعيم اليمين الهولندي : مذبحة في امستردام وأصبحنا "غزة أوروبا"..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-11-08_21-48-50

التايمز: تسارع الضربات الإسرائيلية يؤشر لإنهاء الحرب في المنطقة قبل تسلم ترامب

photo_2024-11-08_21-40-55

"معاريف": "الجيش" الإسرائيلي خسر نحو فرقتين خلال الحرب ويفتقر إلى آلاف الجنود

photo_2024-11-08_20-10-28

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب

karm-abu-salem-crossing-730x438-1-730x438

"إسرائيل" تستعد لافتتاح معبر كيسوفيم مع قطاع غزة لأول مرة منذ الانسحاب عام 2005 (صور)

"القسام" تعرض مشاهد استهدافها لـ"ميركافا" إسرائيلية (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية