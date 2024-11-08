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خبراء يحذرون من مجاعة وشيكة في شمال القطاع

الجمعة 08 نوفمبر 2024 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء يحذرون من مجاعة وشيكة في شمال القطاع



غزة/سما/

حذرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي، الجمعة، من احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها وعملياتها البرية.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة وهي لجنة مستقلة، في تحذير نادر "التحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع مطلوب من جميع الجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الصراع، أو التي لها تأثير على مجراه من أجل تجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".

ويأتي هذا التحذير قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني وإدخال المساعدات إلى غزة، وإلا ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية التي تمدها بها.

وطالب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، المسؤولين الإسرائيليين الشهر الماضي باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأمهلت واشنطن الحكومة الإسرائيلية 30 يوما لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، ومن بين مطالب أخرى فتح معبر خامس.

#الامن الغذائي العالمي

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