الحوثيون يعرضون مشاهد لإسقاطهم مسيّرة أمريكية نوع "MQ9" (فيديو)

صنعاء/سما/

عرضت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مشاهد لإسقاط طائرة مسيّرة أمريكية نوع "MQ9" بصاروخ أرض جو محلي الصنع "أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء اليمن بمحافظة الجوف".

ونشر الإعلام الحربي اليمني (التابع للحوثيين)، مقطع فيديو يظهر استهداف الطائرة واحتراقها وسقوطها، ومشاهد تظهر حطامها.



وصدر عن "أنصار الله" اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، وقد وصل إلى هدفه بفضل الله".

وأضاف البيان: "وبعون الله تعالى، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع "MQ_9" وذلك في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة، وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى اثنتي عشرة طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركة طوفان الأقصى".

وختم الحوثيون بيانهم بالقول: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".