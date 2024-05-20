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هروب جماعي أثناء مباراة قرب تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار (شاهد)

الجمعة 08 نوفمبر 2024 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هروب جماعي أثناء مباراة قرب تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

تداول نشطاء لقطات لهروب جماعي للاعبين، خلال مباراة في مستوطنة كفار سابا بالقرب من تل أبيب، بعد انطلاق صافرات الإنذار.

وتظهر اللقطات، إطلاق الحكم صافرته، ووقف المباراة، والبدء في الهروب من الملعب لناديين إسرائيليين، بعد دوي صافرات الإنذار بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.

ورصد الاحتلال خلال ساعات، إطلاق قرابة 30 صاروخا من لبنان، تجاه مواقعه العسكرية والمستوطنات في مناطق الجليل الأعلى ووسط فلسطين المحتلة.
 



وكان قد أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، مقتل أحد ضباطه في معارك لبنان، تزامنا مع إطلاق حزب الله صواريخ نوعية صوب قواعد عسكرية إسرائيلية وغارات للاحتلال طالت بلدات لبنانية.

وأكّد جيش الاحتلال في بيان، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها في جنوب لبنان.

في المقابل، قال حزب الله، في بيانات منفصلة، إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، بالإضافة إلى استهداف تجمع آخر في مستوطنة مسكافعام، وثالث في مستوطنة مرغليوت برشقتين صاروخيتين.

وأضاف الحزب أنه هاجم  قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا وقاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق المدينة ذاتها برشقات صاروخية وصفها بـ"النوعية".

ولفت إلى أن مقاتليه استهدفوا بصاروخ موجه جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها.

وأوضح حزب الله أن العمليات المذكورة ضد الاحتلال جاءت "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

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