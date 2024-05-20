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المغربي زياش يعلق على اشتباكات أمستردام

الجمعة 08 نوفمبر 2024 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغربي زياش يعلق على اشتباكات أمستردام



وكالات/سما/

علق المغربي حكيم زياش، لاعب نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، على الأحداث التي عاشتها العاصمة الهولندية أمستردام أمس الخميس، على هامش مباراة في الدوري الأوروبي.

 

وقد اندلعت اشتباكات بين مشجعي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي ومحتجين مؤيدين لفلسطين من جاليات عربية بينهم مغاربة، في وسط أمستردام مساء أمس الخميس، بعد مباراته ضد نادي أياكس (0-5)، التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونشر زياش مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق عليه: "عندما لا يتعلق الأمر بالنساء والأطفال يفرون مسرعين، وستظل فلسطين حرة".

"instagram.com/hziyech"

وأسفرت اشتباكات بين مشجعين إسرائيليين لنادي مكابي تل أبيب، وأفراد من الجالية العربية في العاصمة أمستردام، فجر الجمعة، عن إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين، حسبما أعلنت الحكومة الهولندية.

يذكر أن زياش أصبح خارج حسابات المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي في الفترة الحالية، إذ لم يوجه له الدعوة للمشاركة في مواجهتي الغابون وليسوتو المقبلتين، بسبب افتقاده التنافسية والجاهزية، حيث اكتفى بالمشاركة في 6 مباريات فقط مع فريقه في الموسم الكروي الحالي، ويقف على أعتاب الرحيل.

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