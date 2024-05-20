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تظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

الجمعة 08 نوفمبر 2024 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان



عمان/سما/

 انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم في وسط العاصمة الأردنية عمّان، تظاهرة حاشدة، تضامنا مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان.  

وندّد المشاركون بالهجمة العدائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف فلسطين، خاصة قطاع غزة، ولبنان، والتي أتت على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.

ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فعّال ضد العدوان الإسرائيلي، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.

وأكدوا أن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، بقيادة الملك عبد الله الثاني، يمثل تعبيرًا قويًا عن التزام المملكة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى أن موقف الأردن تجاه الحرب على غزة ولبنان يحظى بتقدير واسع من قبل المجتمعين الفلسطيني والدولي، مؤكدين أن الأردن سيبقى في الصف الأمامي إلى جانب فلسطين.

#عمان

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