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شهداء في قصف على مواقع عدة في قطاع غزة

الجمعة 08 نوفمبر 2024 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء في قصف على مواقع عدة في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهيدين ارتقيا نتيجة قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة التحلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف لطيران الاحتلال على منازل مواطنين في محيط صالة حمدان بمنطقة الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 شهيدا، بعد استشهاد الزميل خالد أبو زر في قصف لطيران الاحتلال شمال القطاع.

وفي وقت سابق،  استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في مشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد أربعة وإصابة آخرين.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 43508 شهداء و102684 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 123 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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