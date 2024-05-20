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تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب

الجمعة 08 نوفمبر 2024 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والرئيس المنتخب ترمب



رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس وبين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقدم سيادته، التهاني للرئيس الأميركي المنتخب بمناسبة فوزه في الانتخابات الأميركية.

وتمنى الرئيس عباس، النجاح والتوفيق للرئيس ترمب خلال ولايته الجديدة في قيادة الولايات المتحدة الأميركية نحو التقدم والازدهار، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس ترمب أنه سيعمل من أجل وقف الحرب، واستعداده للعمل مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة.

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