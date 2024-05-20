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أردوغان يأمل تنفيذ ترامب وعوده بإنهاء حروب إسرائيل بالشرق الأوسط

الجمعة 08 نوفمبر 2024 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يأمل تنفيذ ترامب وعوده بإنهاء حروب إسرائيل بالشرق الأوسط



أنقرة/سما/

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن ينفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعوده بوقف حروب إسرائيل في الشرق الأوسط وأن يبين القضايا العالقة بين أنقرة وواشنطن.


جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به على متن الطائرة في أثناء عودته من زيارة لهنغاريا، كانت سبقتها زيارة لقرغيزيا.

وقال رجب طيب أردوغان:" قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات التي بدأتها إسرائيل ونريد أن يتم الوفاء بها وأن يقول كفى! لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيواصل محادثاته مع ترامب في الفترة الجديدة بخصوص التطورات في الشرق الأوسط.


وأضاف أردوغان: "عملنا مع السيد ترامب في فترة رئاسته السابقة رغم التباينات في الرأي أحيانا إلا أن الشراكة النموذجية بين بلدينا لا تقبل النقاش".

ولفت أردوغان إلى وجود مسائل عالقة بين تركيا والولايات المتحدة وفي مقدمتها مسألة مقاتلات "إف-35" التي امتنعت واشنطن عن تسليمها لتركيا، والخلاف بشأن تزود أنقرة بمنظومات "إس-400" الروسية.

ونقل الرئيس التركي تصريحات سابقة لترامب تعليقا على مسألة طائرات "إف-35" كان قال فيها: "أعطتكم (تركيا) المال، لكنكم ما زلتم لا تعطونها الطائرات".

وعبر الرئيس التركي عن أمله بتحقيق السلام والهدوء المستدام في المنطقة خلال فترة ولاية ترامب الثانية، مشيرا إلى التصريحات الإيجابية التي أطلقها ترامب تجاه تركيا في المرحلة المقبلة، وذكر أنه تم توجيه دعوة إليه لزيارة تركيا.

ورأى أردوغان أن "رئاسة ترامب للولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط"، مردفا: "ستكون بداية جيدة من السيد ترامب إذا قطع إمداد إسرائيل بالأسلحة من أجل وقف العدوان على فلسطين ولبنان".

وأوضح الرئيس التركي قائلا: "الاستمرار بسياسات إدارة بايدن (في عهد ترامب) سيعمق استعصاء الحل في المنطقة ويوسع الصراع ونحن لا نريد ذلك أبدا".

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