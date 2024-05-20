"حزب الله": استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية في جنوب لبنان بصاورخ موجه ودمرناها ومقتل وجرح من فيها

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة، أنه استهدف ناقلة جند للجيش الإسرائيلي عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا في جنوب لبنان بصاروخ موجه، مؤكدا تدميرها ومقتل وجرح من فيها.



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 05:00 مساء اليوم الجمعة، ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها".

وصدر هذا البيان بعد أن أعلن "حزب الله" في وقت سابق، استهداف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين، في جنوب تل أبيب وفي مستوطنة كرمئيل، بالصواريخ.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه رصد إطلاق 20 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه الشمال، وأنه تم اعتراض بعضها فيما سقط عدد منها في مناطق خالية.

كما عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدف فيها أمس الخميس، قاعدة "ستيلا ماريس" التابعة للجيش الإسرائيلي شمال غرب مدينة حيفا، بصواريخ "نصر 1".



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال غرب مدينة حيفا المحتلة بصواريخ نصر 1".

وأبانت اللقطات 4 صواريخ كتب عليها: "إسرائيل إلى زوال"، "هذه رسائلنا ونحن قادمون"، "هذا خراب الهيكل"، و"هذا ما فعلته بكم حكومتكم".

كما أظهر الفيديو "لحظة إشغال الدفاعات الجوية (الاسرائيلية) بصواريخ "فادي" نحو الكريوت"، ولحظة سقوط مقذوف سقوطاً مباشراً، واحتراق سيارة.

وختم الإعلام الحربي الفيديو بمشاهد تظهر لحظة إطلاق صواريخ من طراز "نصر 1".