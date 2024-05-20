تحريض إسرائيلي ضد النادي "الأكثر يهودية" في العالم بسبب أحداث أمستردام

القدس المحتلة/سما/

حرضت وسائل إعلام إسرائيلية ضد فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، باعتبار أنه لم يشجب ويدين ما وصفتها بأحداث "مهاجمة إسرائيليين من مشجعي فريق مكابي تل أبيب والأحداث التي وقعت بعد انتهاء المباراة".



وأثار مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم، منتصف ليل الجمعة، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام، عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع أياكس ضمن الدوري الأوروبي، بعد هزيمة قاسية.





وقالت "القناة 14" الإسرائيلية؛ إنه "حتى بعد ساعات من المذبحة الرهيبة التي تعرض لها العديد من اليهود الذين حضروا لمشاهدة مباراة كرة قدم في المدينة، لم يصدر فريق أياكس، المعروف بحبه لإسرائيل، رسالة إدانة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي"، على حد وصفها.



وزعمت القناة أن "العديد من اليهود الذين حضروا مباراة كرة القدم بين مكابي تل أبيب وأياكس في الدوري الأوروبي، تعرضوا لهجوم بقسوة لا يمكن تصورها من قبل حشد من المسلمين، الذين نظموا مذبحة ذكّرت البلد بأكمله بمشاهد نريد جميعا أن ننساها".



وأضافت: "في هذه الأثناء، لم يدن فريق أياكس، المعروف على مر السنين بأنه أحد أكثر الفرق يهودية، حتى هذه اللحظة، عمليات الإعدام الوحشية التي جرت في شوارعه".



وأشارت إلى أنه "لم يُكتب شيء على شبكات التواصل الاجتماعي للنادي الهولندي عن أحداث العنف التي نفذتها الغوغاء المسلمين ضد مئات اليهود في جميع أنحاء أمستردام، وآخر المنشورات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية، أشارت إلى حارس مرمى أياكس المخضرم، رامكو باسفير، الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والأربعين".



وأوضحت: "حتى منظمات المشجعين الرسمية للنادي من أمستردام لم تتفاعل مع الأحداث العنيفة حتى هذا الوقت، وإذا رجعنا سنة إلى الوراء، سنلاحظ أن النادي أيضا لم يدن المذبحة القاتلة التي وقعت في السابع من أكتوبر، حيث قُتل وذبح واغتصب واختطف مئات اليهود لمجرد كونهم يهودا"، على حد زعمها.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن توترا تصاعد بين مشجعي "مكابي تل أبيب" ومؤدين لفلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي، بإنزال العلم الفلسطيني من على إحدى المباني وتمزيقه، واستفزوا سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.



وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.



وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت؛ حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقيةُ الجماهير صامتة.



والسبت الماضي، قام نشطاء من حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" بتوزيع ملصقات في ساحة يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام الهولندية، تدعو لمقاطعة المباراة المرتقبة لفريق أياكس مع مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي.



ودعت الملصقات إلى إلغاء المباراة التي أقيمت في الملعب الخميس، وبسببها ونتيجة استفزازات مشجعي لافريق الإسرائيلي وقعت الأحداث.



ويشار إلى أن مظاهرة مؤيدة لفلسطين خطط لإقامتها قرب الملعب الذي جرت فيه المباراة، لكنها نقلت إلى مكان آخر بعد طلب من رئيس البلدية لتجنب وقوع توترات.