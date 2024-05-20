قيادي في حماس يعلق على الصدامات في العاصمة الهولندية أمستردام

غزة/سما/

علق قيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، على الأحداث التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام بعد الفوضى التي أثارها مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين عقب هزيمة فريقهم أمام "نادي أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.



وقال القيادي سامي أبو زهري، إن "أحداث أمستردام تؤكد أن استمرار المحرقة والإبادة في غزة، أمام البث الحي والمباشر دون أي تدخل دولي لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، من المتوقع أن يقود إلى مثل هذه التداعيات العفوية".

وأضاف في بيان نُشر عبر حساب الحركة على منصة "تلغرام"، أن "وقف الإبادة الصهيونية في قطاع غزة هو جزء أساس من احترام وحماية حقوق الإنسان، وضمان الأمن والسلم الإقليمي والعالمي".



ومساء الخميس، ساد التوتر العاصمة الهولندية عقب صدامات مع مشجعين إسرائيليين لفريق "مكابي تل أبيب" قاموا بإطلاق هتافات استفزازية معادية للعرب وفلسطين.





وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظات قيام مشجعي الفريق الإسرائيلي بإزالة الأعلام الفلسطينية من على نوافذ بعض المنازل في العاصمة الهولندية.



كما أظهر مقطع آخر مشجعي الفريق الإسرائيلي وهم يشعلون ألعابا نارية، ويهتفون "الفوز للجيش الإسرائيلي، سنقضي على العرب"، وفقا لوكالة "رويترز".





وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن توترا تصاعد بين مشجعي "مكابي تل أبيب" ومؤيدين لفلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال وتمزيق العلم الفلسطيني من على أحد المباني واستفزوا سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.



وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، "إصابة 10 إسرائيليين وفُقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم في أمستردام بعد انتهاء المباراة"، التي انتهت بهزيمة قاسية للفريق الإسرائيلي بنتيجة 5-0.



وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية.



وأشعل المشجعون الإسرائيليون الألعاب النارية خلال الدقيقة فيما ظلت بقية الجماهير صامتة، في خطوة اعتبرها مراقبون ردا على موقف إسبانيا الرافض للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، بالإضافة إلى اعترافها بالدولة الفلسطينية ورفضها بيع وشراء الأسلحة مع دولة الاحتلال.



وقالت الشرطة الهولندية، في بيان، إنها "ألقت القبض على 62 مشتبها بهم" بعد المباراة، مشيرة إلى أن المشجعين غادروا الملعب بدون وقوع حوادث بعد مباراة الدوري الأوروبي، لكن الاشتباكات اندلعت خلال الليل في وسط المدينة.