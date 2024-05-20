إصابة 3 عسكريين إسرائيليين في غزة ولبنان خلال يوم

القدس المحتلة/سما/

أصيب 3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق معطيات للجيش الإسرائيلي نشرها على موقعه الإلكتروني.

ووفق المعطيات التي اطلعت عليها الأناضول، الجمعة، فقد وصل عدد المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 5295 عسكريا، ارتفاعا من 5292 أمس الخميس.

وبذلك يكون 3 عسكريين إسرائيليين قد أصيبوا خلال 24 ساعة.

وتشير المعطيات إلى أن بين الجرحى 2406 عسكريين أصيبوا بالمعارك البرية التي بدأت بقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023، ارتفاعا من 2404 الخميس.

وبذلك يكون عسكريان أصيبا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة الجندي الثالث ولكن بياناته تشير إلى إصابة جنود في جنوب لبنان أيضا.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن 23 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة و223 بإصابات متوسطة و15 طفيفة.

واستنادا إلى المعطيات نفسها فإن 782 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 368 بالمعارك البرية في غزة.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قتلوا وأصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل وفي جنوب لبنان.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" الذين قتلوا منذ بداية الحرب.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، نحو 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.