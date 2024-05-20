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"حزب الله" يعلن شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات إسرائيلية وإصابة الأهداف

الجمعة 08 نوفمبر 2024 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات إسرائيلية وإصابة الأهداف



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، شن هجوم جوّي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس جنوبي البلاد، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.‏


وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من عصر اليوم الجمعة، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس، أصابت أهدافها بدقة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه عدة أهداف مشبوهة قبل اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي للمرة الثانية خلال ساعات.

كما اعترض سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، هدفا جويا مشبوها كان في طريقه نحو الأراضي الاسرائيلية من لبنان، وهدفا جويا آخر قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية من لبنان، حيث شهدت منطقة مرغاليوت تفعيل إنذارات في تمام الساعة 11:49.

#حزب الله

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