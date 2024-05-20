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وزير خارجية إسرائيل يغادر "عاجلا" إلى أمستردام

الجمعة 08 نوفمبر 2024 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إسرائيل يغادر "عاجلا" إلى أمستردام



القدس المحتلة/سما/

يغادر وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر في زيارة طارئة إلى هولندا بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أحداث تعرض لها إسرائيليون ردا على استفزازات استهدفت فلسطين.


وجاء في بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية: "في ظل الأحداث الخطيرة، يغادر بعد قليل وزير الخارجية جدعون ساعر في زيارة سياسية عاجلة إلى هولندا، بالتنسيق مع رئيس الوزراء".


وأضاف البيان: "يلتقي الوزير ساعر خلال زيارته كبار المسؤولين في الإدارة الهولندية، ومن بينهم نظيره وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب ".

وتابع البيان: "خلال الليل والصباح، أجرى ساعر اتصالات مع نظيره لتسوية المسائل المتعلقة بتحركات إنقاذ الإسرائيليين من أمستردام وضمان سلامتهم. كما بقي الوزير ساعر طوال الليل والصباح على اتصال بعشرات الإسرائيليين في أمستردام وعائلاتهم".

وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية ساعر قبل قليل مع نظيره وزير الخارجية الهولندي فيلدكامب".

وفي المحادثة، أكد الوزير ساعر على الجدية التي تنظر بها إسرائيل إلى "الهجمات العنيفة واسعة النطاق ضد مواطنيها في جميع أنحاء أمستردام الليلة".

بدوره، وقال وزير الخارجية الهولندي المتواجد حاليا في سنغافورة، إنه على اتصال برئيس الوزراء ووزير العدل والأمن الداخلي في بلاده المعنيين بالتعامل مع الأحداث.

وطلب الوزير ساعر في المحادثة أن تساعد الحكومة الهولندية في عملية المغادرة الآمنة للإسرائيليين من الفنادق إلى المطار.

وقبل قليل، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمنع جنوده النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا حتى إشعار آخر في حين ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هولندا لم تعط الموافقات اللازمة لطائرات الإجلاء الإسرائيلية.

وجاء أمر الجيش الإسرائيلي في أعقاب تعرض مشجعين إسرائيليين، وبينهم جنود، للضرب على أيدي مناصرين لفلسطين ردا على إقدام المشجعين على إهانة علم الدولة الفلسطينية قبيل مباراة بكرة القدم يخوضها فريق نادي "ماكابي" الإسرائيلي.

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