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مصادر إسرائيلية: تقرير أولي عن وجود رهائن اسرائيليين في أمستردام

الجمعة 08 نوفمبر 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية: تقرير أولي عن وجود رهائن اسرائيليين في أمستردام



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر اسرائيلية نقلا عن شرطة العاصمة الهولندية أمستردام بأن هناك تقرير أولي عن وجود رهائن اسرائيليين بعد المواجهات التي شهدتها العاصمة بين مشجعين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين.


وقبل قليل، كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية: "لا دلائل حتى اللحظة تؤكد احتجاز رهائن في أمستردام رغم تصريحات الشرطة الهولندية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر يغادر في "زيارة سياسية عاجلة" إلى هولندا بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أحداث وصفتها بـ"الخطيرة" تعرض لها إسرائيليون، ردا على استفزازات قاموا بها بخصوص فلسطين.


وجاء في بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية: "في ظل الأحداث الخطيرة، يغادر بعد قليل وزير الخارجية جدعون ساعر في زيارة سياسية عاجلة إلى هولندا، بالتنسيق مع رئيس الوزراء".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمنع جنوده النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا حتى إشعار آخر في حين ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هولندا "لم تعط الموافقات اللازمة لطائرات الإجلاء الإسرائيلية".

وجاء أمر الجيش الإسرائيلي في أعقاب تعرض مشجعين إسرائيليين، وبينهم جنود، للضرب على أيدي مناصرين لفلسطين ردا على إقدام المشجعين على إهانة علم الدولة الفلسطينية قبيل مباراة بكرة القدم يخوضها فريق نادي "ماكابي" الإسرائيلي.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها المشجعون الإسرائيليون ينزعون أعلام الدولة الفلسطينية عن واجهات مبان ومحال ويمزقونها وسط هتافات وصيحات تجمعاتهم.

ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل تعداها إلى الأناشيد التي تحرض الجيش الإسرائيلي على قتل العرب وإشارات إلى الحرب على غزة وتدمير المدارس وقتل الأطفال هناك.

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