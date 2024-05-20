جنود إسرائيليون يهتفون لإبادة أطفال غزة والجيش يصدر أوامر بحظر سفرهم إلى هولندا (فيديو)

أمستردام/سما/

حظر الجيش الإسرائيلي سفر جنوده النظاميين والاحتياطيين إلى هولندا حتى إشعار آخر إثر ظهور بعضهم في أمستردام وهم يهتفون للإبادة في غزة أثناء حضورهم مباراة كرة القدم لفريق إسرائيلي.

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بمنع جنوده النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا حتى إشعار آخر في حين ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هولندا لم تعط الموافقات اللازمة لطائرات الإجلاء الإسرائيلية التي أمر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بإرسالها على الفور لإجلائهم من العاصمة الهولندية.

وجاء أمر الجيش الإسرائيلي في أعقاب تعرض مشجعين إسرائيليين للضرب على أيدي مناصرين لفلسطين ردا على إقدام المشجعين على إهانة علم الدولة الفلسطينية قبيل مباراة بكرة القدم يخوضها فريق نادي "ماكابي" الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات احتجاجية شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام احتجاجا على وصول فريق "مكابي تل أبيب" مع جمهوره الذي وصل معه ومعظمهم من الجنود في الجيش الإسرائيلي.

وتم التصريح للقيام بهذا الاحتجاج على بعد 1 كم من الملعب الذي تقام فيه المباراة مع فريق نادي "أياكس".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر فيها المشجعون الإسرائيليون ينزعون أعلام الدولة الفلسطينية عن واجهات مبان ومحال ويمزقونها وسط هتافات وصيحات تجمعاتهم.

ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل تعداها إلى الأناشيد التي تحرض الجيش الإسرائيلي على قتل العرب وإشارات إلى الحرب على غزة وتدمير المدارس وقتل الأطفال هناك.

وفي أعقاب ذلك، جرى تنبيه الإسرائليين بعدم ركوب سيارات الأجرة لأنهم تشاجروا مع سائق عربي فتجمعت عشرات السيارات لمناصرته، كما تم الاستحواذ على جواز سفر يعود لجندي إسرائيلي ونشر صوره في الجيش التي يحملها بحوزته وجرى إلقاء الجندي المشجع في النهر ولكن تم إنقاذه.