الاعتراف بفلسطين وفيضانات فالنسيا سبب استفزازات المشجعين الإسرائيليين للجماهير في أمستردام (فيديو)

استفز مشجعون إسرائيليون الجماهير قبيل مباراة "مكابي" و"أياكس" في أمستردام وقاموا بالتصفير أثناء دقيقة الصمت على أرواح ضحايا فيضانات فالنسيا، بسبب اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تدل على ما فعله المشجعون الإسرائيليون قبل بدء المباراة وأثناء الوقوف "دقيقة صمت" إكراما لضحايا الفيضانات في إقليم فالنسيا الإسباني قبل أيام، والتي بدء فيها الإسرائيليون بالتصفير وإطلاق صيحات الاستهزاء، وكتب معلقون أن هذا التصرف بسبب اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

وأعلنت الشرطة الهولندية توقيف 57 شخصا في أحداث الشغب والمشاجرات التي شهدتها أمستردام ليلة أمس في أعقاب قيام إسرائيليين بنزع وتمزيق أعلام دولة فلسطين وردة فعل مناصرين لفلسطين على هذا الأمر.

وذكرت شرطة العاصمة أن هذه اعتقال العشرات جاء بسبب "أعمال شغب" أثناء وبعد مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس و"مكابي تل أبيب" وتعرض مشجعون إسرائيليون للضرب ولاذ بعضهم بالفرار من المؤيدين لفلسطين بعد أن استفزوهم بإهانة العلم الفلسطيني أمام أعينهم.

وأشارت الشرطة إلى تجمع عدة مئات من مشجعي "مكابي" في ساحة دام في أمستردام يوم الخميس وعلى إثر ذلك، تم اعتقال نحو 10 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وفي المساء تحركوا إلى المحطة المركزية برفقة عناصر الشرطة.

وفي وقت سابق، أمر عمدة أمستردام بنقل مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من ملعب "أمستردام أرينا"، حيث كان من المقرر إجراء مباراة "أياكس" مع "مكابي" الإسرائيلي يوم الخميس، إلى منطقة أخرى.

ولكن بعض المتظاهرين ظلوا بالقرب من الملعب وحاولت وحدات الشرطة صد المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الألعاب النارية على الشرطة وأصيب ضابط شرطة وتم اعتقال حوالي 30 شخصا بالقرب من الملعب.

وتابع بيان على موقع الشرطة على الإنترنت: "في المجمل، اعتقلت الشرطة 57 شخصا".

من جهته، وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، الهجمات على المشجعين الإسرائيليين بأنها "غير مقبولة"، مشيرا إلى طبيعتها "المعادية للسامية".

يذكر أن زعيم الائتلاف الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز وصف ما جرى في أمستردام بـ"المذبحة" وقال: "أصبحنا غزة أوروبا".

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن على إثرها "إرسال طائرتي إنقاذ إلى هناك على الفور".

وظهر في أحد الفيديوهات مواطن إسرائيلي وهو يقول أمام من هاجموه: "حرروا فلسطين".