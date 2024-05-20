"بوليتيكو": نتنياهو يعول على استعادة التعاون الوثيق مع ترامب

واشنطن/سما/

قالت صحيفة "بولتيكو" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعول على استعادة التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لحشد دعمه في المواجهة مع إيران.



وبحسب الصحيفة يعتمد نتنياهو على ترامب لدعم استراتيجيته المتمثلة في "إعادة تشكيل الشرق الأوسط حيث لا مكان للقيادة الإيرانية وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانية".



كما تشير الصحيفة إلى أنه في هذا الصدد، من المرجح أن يعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن ترامب، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى 2016-2020، "كان مؤيدا لاستراتيجية الضغط الأقصى" على إيران.

وقال خبير سياسي لصحيفة بوليتيكو: "الآن لدى نتنياهو صديق في البيت الأبيض، وهذا يعني الكثير ويمكن أن يغير الكثير من الأشياء". مرجحا ان نتنياهو "يفكر أولا في إيران".

وتشير الصحيفة إلى أن نتنياهو وصف بالفعل فوز ترامب بأنه "أعظم عودة في التاريخ".

كما لفت ترامب الشهر الماضي إلى أن نتنياهو اتصل به "يوميا تقريبا" " لاستشاراته في قضايا معينة" كما تقول الصحيفة.

وأضافت بوليتيكو إلى أنه مع مغادرة بايدن رئاسة الولايات المتحدة، سيكون نتنياهو أقل تقييدا ​​في تصرفاته.

بالمقابل يقول مصدر آخر للصحيفة "يفكر ترامب دائما بمبدأ الصفقة، ويضع مصالحه في المقام الأول، ولا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير".