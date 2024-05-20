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محادثات أمريكية فرنسية للتوصل لحل دبلوماسي في لبنان ووقف حرب غزة

الجمعة 08 نوفمبر 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محادثات أمريكية فرنسية للتوصل لحل دبلوماسي في لبنان ووقف حرب غزة



واشنطن/سما/

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، سبل التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان وإنهاء الحرب في قطاع غزة.


وقالت الخارجية في بيان: "ناقش الوزيران أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان يسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم بأمان"، مبينة أن "المحادثات شملت أيضا ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية".


ويكثف بلينكن جهوده في الفترة المتبقية للتركيز على عدة قضايا رئيسية، أبرزها وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، حيث يواصل المحادثات مع الوسطاء الدوليين لإيجاد صيغة مناسبة لوقف إطلاق النار، والعمل على الخروج من حالة الجمود الحالية.

من ناحية أخرى، شهدت زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، يوم أمس الخميس، توترا دبلوماسيا بين فرنسا وإسرائيل على خلفية حادثة دخول أفراد من الشرطة الإسرائيلية "من دون إذن" إلى موقع ديني في القدس الشرقية تديره فرنسا.

ورأى بارو أن "الوضع غير مقبول"، بعد أن حاولت الشرطة الإسرائيلية الدخول إلى موقع "الإيليونة" الواقع في جبل الزيتون، وهو مكان تابع للكنيسة الفرنسية في القدس.

#امريكا #فرنسا

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