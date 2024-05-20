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اللواء سمير فرج: نتنياهو يقايض حماس على جثمان يحيى السنوار

الجمعة 08 نوفمبر 2024 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء سمير فرج: نتنياهو يقايض حماس على جثمان يحيى السنوار



القاهرة/سما/

قال المفكر السياسي والخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء المتقاعد سمير فرج، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقايض حركة "حماس" على جثمان زعيمها الراحل يحيى السنوار.


وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، أوضح سمير فرج أن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة "مشكلة كبيرة تواجه نتنياهو وتسبب له قلقا شديدا".

وأشار إلى أن نتنياهو يستهدف الدخول في هدنة قصيرة تتم خلالها استعادة الأسرى لتهدئة الرأي العام في إسرائيل، ولكن "مصر وضعت شرطا لتنفيذ الهدنة وهو فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال من المعبر".

وأضاف اللواء سمير فرج أن مصر تقدمت بمبادرة لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين، لافتا إإلى أن حضور رئيس الموساد دافيد برنياع ووفد الشاباك إلى القاهرة يشير إلى أن نتنياهو أبدى موافقته على الدخول في مفاوضات لوقف الحرب في غزة خاصة أنه تخلص من يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الأسبق إسماعيل هنية وأمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصر الله.

وذكر الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب إسرائيل بالموافقة على هدنة لمدة 6 أسابيع، لكن نتنياهو طالب بألا تزيد مدة الهدنة عن 3 أسابيع، موضحا أن الوفد الإسرائيلي طلب مدة للتشاور ومن ثم سيتم الاجتماع يوم الأحد في الدوحة لاستلام الرد، وأن نتنياهو يقايض حماس على جثة يحيى السنوار.

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