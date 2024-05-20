مسؤول أممي: غزة أصبحت كوم دمار

غزة/سما/

قال أجيث سونغاي مدير المكتب الأممي لحقوق الإنسان في فلسطين إن غزة أصبحت كوم الدمار، وأن الجيش الإسرائيلي فشل في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.



وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن قوات الجيش الإسرائيلي تتعمد استهداف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع.

وقال المسؤول الأممي: "نرى هجمات متكررة للجيش الإسرائيلي على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمالي غزة"، منوها إلى أن إسرائيل تواصل إعطاء أوامر إخلاء فلسطينيين للانتقال من الشمال إلى الجنوب.

وأكد سونغاي على أن الوكالات الأممية تعاني منذ 6 أكتوبر الماضي للدخول إلى مناطق شمالي غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

وبلغ عدد الشهداء في غزة أكثر من 43 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.