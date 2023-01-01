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6 شهداء في غارات للاحتلال على مدينة غزة ومخيم النصيرات

الجمعة 08 نوفمبر 2024 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 شهداء في غارات للاحتلال على مدينة غزة ومخيم النصيرات



غزة / سما/

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت الوكالة الرسمية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا قرب فندق المشتل شمال غرب مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان غرب مخيم النصيرات.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف الاحتلال مدرسة حليمة السعدية في جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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